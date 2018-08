Luzern - Nach der erfolgreichen Lancierung der KLARA Buchhaltung geht die Klara Business AG in die nächste Runde. Mit dem Ziel, dem Schweizer KMU nicht nur die administrativen Prozesse zu erleichtern, sondern ihm auch in der Kundengewinnung und -bindung zu unterstützen, integriert das Luzerner Unternehmen die zur Gruppe gehörende KLARA Now AG zu 100 Prozent.

Neben der Zusammenführung der Kundenschnittstellen und dem Aufbau einer zentralen Verkaufsorganisation wird zusätzlich in eine durchgängige Produkt Experience investiert.

«Der KMU Kunde von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...