Die Meldung über eine neue Kooperation mit dem Anteilseigner Novo Nordisk führte dazu, dass die Evotec-Aktie (ISIN DE0005664809) eine kurze Konsolidierung in der vergangenen Woche umgehend beendete und das zuvor erreichte, bisherige Jahreshoch schwungvoll überbot. Heute Früh wurde bereits die nächste Kooperation mit Centogene gemeldet, was belegt, was wir an dieser Stelle schon oft unterstrichen hatten: Evotec ist ungemein rührig, was die Verbreiterung seiner Operationsbasis angeht. Und die Bilanzen der vergangenen Jahre zeigen: Das schlägt sich durchaus zügig in Umsatz und Gewinn nieder. Evotec hat sich seit 2015 in der Gewinnzone festgesetzt. Momentan gibt es keine Hinweise darauf, dass dieser Aufenthalt in den schwarzen Zahlen nicht nachhaltig wäre … und das ist nicht bei allzu vielen Biotechnologieunternehmen dieser mittleren Größe der Fall.

Und die Aktie? Die steigt. Monatelang wagten viele Investoren es nicht, Evotec anzupacken, weil die Aktie nach dem dramatischen, den Kurs halbierenden Abverkauf im vergangenen Herbst unübersehbar ...

