Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



NetCents Technology Inc. (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) ("NetCents" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine dreijährige exklusive Unternehmenslizenzvereinbarung mit Post Socrates Ventures (PSV) abgeschlossen hat. Darüber hinaus wurde Bitcoin Cash (BCH) zur NetCents-Plattform hinzugefügt.



"Wir freuen uns darauf, unsere Händler und Partner in die NetCents-Plattform zu integrieren. Wir haben die NetCents-Plattform aufgrund ihrer Echtzeit-Zahlungsabwicklungstechnologie (Instant Settlements) ausgewählt, welche das Volatilitätsrisiko für unsere Händler eliminiert", erklärte Carlos Mendez, Director of Communications bei Post Socratic Ventures. "Wir sind davon überzeugt, dass NetCents aufgrund ihrer bahnbrechenden Plattform und der Aufnahme von Bitcoin Cash in die Plattform der perfekte Partner für die Service-Nachfrage unserer derzeitigen Partner ist."



PSV ist ein neues Unternehmen, bestehend aus einem Team von Industrie-Veteranen. Zusammen verfügen sie über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Blockchain, Tourismus sowie Telekommunikation und arbeiteten an der Entwicklung mehrerer Online-Zahlungssysteme, POS-Terminal-Anwendungsentwicklung, PCI-Compliance, Netzwerkadministration, Infrastrukturdesign und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit einer Reihe von erfolgreichen Projekten in diversen Ländern.



PSV wird damit beginnen, die NetCents-Plattform zur Abwicklung von Kryptowährungs-zahlungen bei seinen Händlern und Partner in der Karibik zu integrieren. Durch diese Vereinbarung hat NetCents exklusive Rechte für die folgenden karibischen Regionen an PSV abgetreten: Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bonaire, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Kuba, Curazao, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Martinique, Montserrat, Saba, St. Barthélemy, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln.



Aufgrund der Nachfrage von Händlern und Partnern aus den Bereichen Glücksspiel, Tourismus und Krypto-Tourismus sowie der Luxus-Hotellerie in der Karibik hatte PSV um die Aufnahme von Bitcoin Cash gebeten.



Die Integration von BCH in die NC-Börse ist die erste Phase der Integration dieses Coin in das NetCents-Ökosystem. NetCents-Nutzer sind nun in der Lage, BCH mit von der NC-Börse unterstützten Fiat- und Kryptowährungen zu handeln, BCH einzuzahlen und abzuheben. In der zweiten Phase wird BCH dem NetCents Merchant Gateway hinzugefügt. Sobald dies erfolgt ist, können BCH-Inhaber ihre Coins bei NetCents-Händlern ausgeben, die BCH akzeptieren.



BCH ist derzeit auf Platz 4 aller Kryptowährungen weltweit, basierend auf einer Marktkapitalisierung von 9.075.212.884 USD, einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 294.046.048 USD und über 17 Millionen BCH-Coins, die auf dem Markt zirkulieren[1].



BCH ist eine Abspaltung vom klassischen Bitcoin. Bitcoin Cash unterscheidet sich vom klassischen Bitcoin darin, dass es die Blockgröße von 1 MB auf 8 MB erhöht. Zudem wurde die Protokoll-Erweiterung Segregated Witness (SegWit), eine vorgeschlagene Codeanpassung, die dazu dienen sollte, Blockraum freizugeben, indem bestimmte Teile der Transaktion entfernt werden, bei BCH nicht übernommen.



Das Ziel von Bitcoin Cash ist es, die Anzahl der Transaktionen zu erhöhen, die vom Netzwerk verarbeitet werden können. Die Befürworter hoffen, dass Bitcoin Cash mit dem Transaktionsvolumen konkurrieren kann, das Branchenriesen wie PayPal und Visa derzeit verarbeiten können, indem die Blöcke vergrößert werden[2].



[] Coin Marktkapitalisierung, 23. August 2018. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash



[2] Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-cash.asp



Über NetCents Technology



NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.



NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden. NetCents kann für Zahlungstransaktionen in 194 Ländern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen, frei nach dem Motto: "Pay. Your Way".



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.



Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.net-cents.com oder über President Gord Jessop: gord.jessop@net-cents.com.



Für das Board of Directors:



NetCents Technology Inc.



"Clayton Moore"



Clayton Moore, CEO, Gründer & Director



NetCents Technology Inc.



Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),



Vancouver, BC, V7X 1M4



OTS: NetCents Technology Inc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128707 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128707.rss2