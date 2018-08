Im Wechselkurs australischer Dollar vs Schweizer Franken steht es Spitz auf Knopf, ob er die Schlüsselunterstützung hält oder bricht. So ist der Kurs des Währungspaares zuletzt deutlich unter die Räder gekommen und flirtete zuletzt mit einem Rutsch unter ... The post Spitz auf Knopf im AUD/CHF appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...