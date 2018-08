Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche kritisierte US-Präsident Donald Trump die US-Notenbank unter der Führung von FED-Chef Powell wegen der laufenden Zinserhöhungspolitik, so die Analysten der Helaba.Dieser Tabubruch und der Versuch, die Notenbank über ihr Mandat hinaus in die allgemeine Wirtschaftspolitik einzubinden, seien viel kritisiert worden. Powell habe am Freitag die Gelegenheit beim FED-Symposium in Jackson Hole genutzt, um die Position der FED nochmals darzulegen. Am Ende, so scheine es, bleibe die FED auf Kurs und setze den Pfad der graduellen Leitzinserhöhungen bereits im kommenden Monat fort. Eine klarere, verbale Abgrenzung des FED-Chefs gegenüber Trump wäre an dieser Stelle aber wünschenswert gewesen. Die langen Jahre mit niedrigen oder verhaltenen Inflationsraten hätten offenbar das Gespür für das Risiko, das eine politisierte Notenbank berge, schwinden lassen. Nicht nur in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...