Wien (www.anleihencheck.de) - In seiner Rede auf dem jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole bestärkte FED-Präsident Jerome Powell am Freitag die Erwartungen einer Zinsanhebung im September und verzichtete auf Bemerkungen, die einen Zinsschritt im Dezember unwahrscheinlicher hätten erscheinen lassen können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

