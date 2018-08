Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Handelsgespräche zwischen den USA und China blieben ohne Fortschritte, so die Analysten der Helaba.Ende nächster Woche laufe die Frist für Stellungnahmen aus, bevor weitere US-Zölle auf Warenimporte aus China im Umfang von 200 Mrd. USD erhoben würden. Bis dahin dürfe die drohende Eskalation des Handelskonflikts den deutschen Rentenmarkt tendenziell stützen. Gleichwohl starte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit getrübtem Chartbild in die neue Handelswoche, denn der MACD stehe kurz davor, ein Verkaufssignal zu liefern und das Kursmomentum dringe in negatives Terrain ein. Somit steige das Risiko für Kursrückgänge, die bei 162,73 (38,2%-Retracement des Anstieg im August) und an der 21-Tagelinie auf erste Unterstützungen treffen würden. Diese verlaufe heute bei 162,68. Unterhalb davon biete die 55-Tagelinie bei 162,35 weiteren Halt. Hürden lägen bei 163,35, 163,45 und im Bereich 163,71/88. Die Trading-Range liege zwischen 162,50 und 163,50. ...

