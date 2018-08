St. Gallen - Der Zerfall der Türkischen Lira hat Befürchtungen geweckt, dass europäische Banken in der Türkei grosse Verluste erleiden könnten. In der Folge ist der Euro zum Franken Mitte August innert kurzer Zeit von 1.15 auf 1.13 gefallen. Im Mai lag der Kurs noch bei 1.20. Obschon sich der Euro mittlerweile auf 1.14 erholt hat, hat der Wind für den Euro gedreht.

Im letzten Jahr war unter den Deviseninvestoren die Euphorie für den Euro gross. Emmanuel Macron versprühte neuen Elan und sprudelte vor Ideen für die Stärkung der EU. Gleichzeitig legte die Wirtschaft in der Eurozone eine unerwartet starke Dynamik an den Tag, was die Phantasie für vorgezogene Zinserhöhungen durch die EZB schürte. Die ungelösten Schuldenprobleme der Euroländer rückten dagegen in den Hintergrund. In der Folge stieg der Kurs des Euro sowohl zum Dollar als auch zum Franken um mehr als 10% an.

Nachlassende Dynamik

In der Zwischenzeit hat die wirtschaftliche Dynamik in der Eurozone nachgelassen und deren Probleme wie die hohe Verschuldung der Südländer und die Schwäche der europäischen Institutionen sind wieder ein Thema. Die neue Regierung in Italien will noch mehr Schulden machen, ohne dass die anderen Euroländer etwas dagegen tun können. Das zeigt, dass die Disziplin und damit auch die wirtschaftliche ...

