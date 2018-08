27.8.: Wolfgang Matejka läutet die Opening Bell für Montag. Mit http://www.wolfgang-matejka.com ist er beim Finanzbloggerpreis "Novomatic Smeil Alps 2018" nominiert (und wurde in den Vorjahren bereits mehrfach ausgezeichnet). Vote: http://www.smeil-award.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork goboersewien 24.8.: Martin Foussek und Thomas Niss läuten die Opening Bell für Freitag. Own Austria ist beim "Novomatic Smeil Alps 2018" in der Corporate-Section nominiert. Vote: http://www.smeil-award.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork goboersewien 23.8.: Richard Dobetsberger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Sein https://www.sotrawo.com/blog ist beim "Novomatic Smeil Alps 2018" unter den Nominierten. Voting...

Den vollständigen Artikel lesen ...