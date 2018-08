Nach dem mit dem frühen Handel das Hoch in der Mitte der 1,1600 gebildet wurde, gab der EUR/USD seine Gewinne ab und so kommt es zum Test der 1,1600, wo sich scheinbar eine Unterstützung befindet. EUR/USD schaut auf IFO Die positive Dynamik scheint im Bereich der kritischen 1,1650 nachgelassen zu haben und so ließen die Verkäufer den Euro zum Tagestief ...

