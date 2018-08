flatex Morning-news DAX update

Die neue Börsenwoche begann an den Börsen in der Region Asien-Pazifik durchweg mit Gewinnen. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Kursgewinn von 0,88 Prozent bei 22.799,64 Punkten. Die festlandchinesischen Leitindizes in Shenzen und Shanghai zogen am stärksten an. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit deutlich im grünen Bereich. Dies schob auch die Leitindizes in Europa an. Der Xetra-DAX eröffnete mit einer Aufwärtskurslücke bei 12.462,75 Punkten und kratzte schon 10 Minuten nach dem Handelsauftakt recht knapp an der 12.500-Punkte-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutschen Aktienindex ging mit einem leichten Plus in das Wochenende. Am Freitag notierte der DAX mit einem Xetra-Schlusskurs von 12.394,52 Punkten bei einem Plus von 0,23 Prozent. Die Seitwärtsphase hielt somit unvermindert an. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 15. August 2018 bei 12.120,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 24. August 2018 bei 12.444,35 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu definieren. Die Widerstände kämen demnach bei den Marken von 12.444/12.521/12.568 und 12.645 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei 12.321/12.283/12.244/12.197 und 12.121 Punkten. Die 200er-EMA befand sich mit dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 12.457 Punkten.

