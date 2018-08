Schon seit Wochen wetten Hedge Funds gegen Gold und setzen auf fallende Preise. Die jüngste Erholung könnte Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen und für einen Short Squeeze sorgen.

Zurück in die Spur

In der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis kräftig von seinem Tief erholen. Intraday war die Notiz bis auf 1.165 Dollar je Unze gefallen. Am Freitag aber setzte dank eines schwachen Dollars eine kräftige Gegenbewegung ein und der Unzenpreis eroberte die Marke von 1.200 Dollar zurück. Über diesem Level notiert Gold auch zu Wochenbeginn. Für die Talfahrt werden hauptsächlich die spekulativen Investoren verantwortlich gemacht. Hedge Funds und Banken hatten rekordhohe Wetten auf einen fallenden Goldpreis abgeschlossen. Aus New York heißt es nun, dass viele begonnen haben, Ihre Positionen zu reduizieren. Allerdings gibt es auch noch genug Investoren, die weiter auf einen fallenden Preis setzen. Sollten diese Ihre Positionen schließen müssen, könnte der Goldpreis eine weitere starke Aufwärtsbewegung zeigen. Der COT-Report vom Freitag bringt allerdings kein Licht ins Dunkel, denn er bezieht sich auf die Situation bei Commercials (Bergbauunternehmen und Market Maker), großen Spekulanten (Hedge Funds, Banken etc.) sowie kleinen Spekulanten vom vergangenen Dienstag (21. August). Sollte die Spekulanten wie zuletzt ihre Short-Positionen ...

