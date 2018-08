Nach einer einwöchigen Handelspause sind Anleger in der Türkei am Montag an die Börsen zurückgekehrt und haben vor allem die Währung des Landes aus ihren Depots geworfen. Sie verlor im Vergleich zum Dollar deutlich an Wert. Ein Dollar verteuerte sich zeitweise auf fast 6,20 Lira. Auch am Aktienmarkt in Istanbul überwog die Vorsicht.

