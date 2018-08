In der Politik tut sich dieser Tage nicht viel. Sowohl der Handelsstreit mit China als auch die wirtschaftliche Lage in der Türkei scheinen eher noch mehr zu eskalieren, als dass baldige Lösungen in Sicht wären. Nach Meinung von Analysten drückt genau das auch bei den Anlegern auf die Stimmung. Trotz leichten Zugewinnen in den letzten Tagen rechnen deshalb nur wenige damit, dass der deutsche Leitindex sich in der neuen Woche spürbar erholen wird.

Stattdessen wäre manch einer selbst von neuerlichen ... (Robert Sasse)

