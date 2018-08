FRANKFURT (Dow Jones)--Die extreme Trockenheit in diesem Sommer bringt die Kaliprodukion des Salz- und Düngemittelkonzerns K+S an der Werra teilweise zum Erliegen. Wie das Unternehmen mitteilte, muss die Produktion an einzelnen Standorten des Verbundwerks Werra temporär unterbrochen werden. Die Hauptentsorgung stehe wegen der geringen Wasserführung der Werra nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

So sei der Standort Wintershall am Vormittag heruntergefahren worden. Hier werde bis auf Weiteres nicht mehr produziert. In Hattorf geht die Produktion unterdessen zwar weiter, muss aber bei anhaltend niedriger Wasserführung ebenfalls heruntergefahren werden. Der Standort Unterbreizbach kann laut K+S nach aktueller Prognose weiter produzieren. Weiter teilte K+S mit, zusätzliche Maßnahmen zur Abwasserentsorgung zu prüfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 04:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.