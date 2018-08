Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker als erwartet verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima ist um 2,1 Punkte auf 103,8 Zähler gestiegen, teilte das ifo Institut am Montag mit. Das ist mehr als von Experten erwartet. Ifo-Chef Clemens Fuest: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Sommerhoch".

