Die Aktie des vor allem für die Halbleiterindustrie fertigenden Anlagenbauers Aixtron (ISIN DE000A0WMPJ6) ziert heute Früh die Spitze der TecDAX-Gewinnerliste. Neue Nachrichten oder aktuelle Neubewertungen durch Analysten sehen wir dazu nicht, d.h. der Kurs zieht an, weil einige Akteure guter Dinge sind, dass die Aktie von hier aus wieder Luft nach oben hat. Hat sie die?

Rein charttechnisch betrachtet besteht in der Tat die Chance, dass Aixtron oberhalb des bisherigen Jahrestiefs, am 3. Juli bei 9,79 Euro markiert, einen Boden ausbildet und, würde das Zwischenhoch von Ende Juli bei 13,21 Euro überwunden, ein markantes Doppeltief vollenden würde. Zumal dort, auf Höhe dieses Juli-Hochs, die 200-Tage-Linie wartet. Gelingt es, diesen Level zu überwinden, wären alle wichtigen Charthürden in einem Aufwasch bezwungen. Wie realistisch ist das?

