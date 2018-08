Etwa zwei Jahre lang war der Schwellenländerfonds Emerging Markets Equities von RAM AI im Soft Closing. Seit Ende Juli können Anleger nun wieder investieren. Hintergrund für die Öffnung sei eine bessere Liquidität in den Anlageregionen.Die Schweizer Investment-Boutique RAM Active Investment hat ihren RAM AI - Emerging Markets Equites (ISIN: LU0160155395) seit kurzem wieder geöffnet. Der Aktienfonds war etwa zwei Jahre lang im Soft Closing und gab somit keine neuen Anteile mehr aus. Seit dem 31. Juli kann in den Fonds nun wieder investiert werden. Hintergrund für die vorübergehende Schließung war ein stark gestiegenes Fondsvolumen: Nach Informationen des Branchenmagazins City Wire wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten rund 380 Millionen US-Dollar investiert, was das Fondsvolumen auf insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar erhöhte. Doch gerade bei begrenzten Zielmärkten steht das Fondsmanagement dadurch oft vor dem Problem, die neuen Geldern nicht investieren zu können - wenn die Fonds allerdings zuviel Kasse halten, kann dies die Performance gefährden. Daher entschließen sich die Gesellschaften oft für eine Begrenzung der Anteilsscheinausgabe.

Den vollständigen Artikel lesen ...