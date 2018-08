Baierbrunn (ots) - Beim Übergang in den Ruhestand lässt sich mit ein paar Tricks Geld sparen. "Wer hohe Einmalzahlungen erwartet, etwa von einer privaten Rentenversicherung, sollte diese möglichst in das Jahr nach Rentenbeginn schieben, weil dadurch weniger Steuern anfallen", empfiehlt die Abteilungsleiterin Steuerrecht und -politik beim Bund der Steuerzahler, Dr. Isabel Klocke, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Denn Rentner haben normalerweise ein deutlich geringeres Einkommen als Erwerbstätige und deshalb auch einen niedrigeren Steuersatz. Zudem rät Klocke, auch mit planbaren Gesundheitsausgaben - zum Beispiel für eine teure Brille oder kostspielige Zahnbehandlungen, die man als außergewöhnliche Belastung geltend machen kann - auf das Jahr nach Rentenbeginn zu warten. "Aufgrund des niedrigeren Einkommens muss man dann einen geringeren Eigenanteil selbst tragen", sagt die Expertin.



Der aktuelle "Senioren Ratgeber" beantwortet in einem Finanz-Special ausführlich alle wichtigen Fragen rund ums Geld in der Rente.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



