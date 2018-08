Inflationsdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt EMIs aus China könnten entscheidende Hinweise liefern Ifo-Index für die Stimmung deutscher Unternehmer relevant

Wir haben gerade erst ein neues Intraday-Allzeithoch beim S&P 500 gesehen, doch geht es den Märkten wirklich so gut? Nicht unbedingt, wenn man auf die Schwellenländer blickt. Nervosität und geopolitische Spannungen sind reichlich vorhanden. Vor diesem Hintergrund müssen die Anleger die politischen Entwicklungen sorgfältig beobachten, gleichzeitig aber nicht die neuen makroökonomischen Daten aus den Augen verlieren. Der Montag wird in Bezug auf die Volatilität eher ruhig sein, da in Großbritannien heute Feiertag ist. In diesem Kontext könnten die Bewegungen zwischen Währungspaaren untypisch sein. Händler sollten daher besonders aufmerksam bleiben. Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen dürfte der ifo-Geschäftsklimaindex die größte Aufmerksamkeit erregen. Der Konsens geht aber lediglich von einem ...

