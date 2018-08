Am 5. September fällt die Entscheidung. Der Commerzbank-Abstieg scheint dabei quasi unvermeidlich, denn schon Ende Juli lag die Bank mit einem Börsenwert von rund zehn Milliarden Euro nicht nur hinter Aufstiegsanwärter Wirecard, sondern ebenso hinter weiteren Werten. Während die Aktie von Wirecard in der Zwischenzeit noch zulegte und ihre Marktkapitalisierung erhöhte, verlor die Aktie der Commerzbank seitdem weiter an Wert, schließlich befindet sie sich in einem seit Ende Januar laufenden Abwärtstrend, der aktuell zwischen 6,40 und 8,60 Euro beschrieben werden kann.

Abwärtstrend läuft

Zwar versuchte sich die Aktie in der letzten Woche mit einer besseren Stimmung am Gesamtmarkt aufzubäumen, doch gelang ihr das nicht wirklich, denn an der Oberseite des Abwärtstrendkanals scheint die kurz ansteigende Tendenz auszulaufen. ...

