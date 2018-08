Alle Fans der Sky-Serie "True Detective" sollten sich den 21. September im Kalender anstreichen - und von Pay-TV auf Streaming wechseln. Der Schöpfer der ersten Staffel der Krimiserie, Regisseur Cary Fukanaga, ist nun nämlich verantwortlich für eine neue Miniserie bei Netflix. Basierend auf einem norwegischen Original schickt er Emma Stone und Jonah Hill in "Maniac" als Teilnehmer an einem mysteriösen medizinischen Experiment in einen ebenso abgedrehten wie düsteren Wahnsinn.

