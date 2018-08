Die türkische Lira gibt deutlich nach. Nach dem Ende der Börsenpause rund um das islamische Opferfest geht der Ausverkauf am Bosporus damit weiter.

Die Lira hat am Montagmorgen deutlich nachgegeben. Gegenüber dem Dollar verlor die türkische Währung rund zwei Prozent, eine Lira kostete zeitweise nur noch 0,1633 Dollar. Noch stärker war die Lira zuletzt am 17. August gefallen.

Anlass des jüngsten Absturzes ist das Ende der feiertagsbedingten einwöchigen Handelspause in der Türkei. Die heimischen Anleger sind am Montag an die Börsen zurückgekehrt und warfen vor allem die seit Wochen schwächelnde Landeswährung aus den Depots.

Auch am Aktienmarkt in Istanbul überwog die Vorsicht. Der Leitindex verlor 0,2 Prozent, besonders Banken standen auf den Verkaufslisten. Der Index für die Branche schwächte sich um rund ein halbes Prozent ab.

Die ökonomische Krise am Bosporus hat sich zuletzt deutlich verschärft. Ein Grund ist der anhaltende Streit zwischen den Regierungen in Ankara und Washington, der wegen der Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei vor ein paar Wochen eskaliert war.

Um Druck aufzubauen, hatte US-Präsident Trump Sanktionen gegen türkische Minister verhängt. ...

