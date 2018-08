Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Metro AG angesichts des Rückzugs der Haniel-Familie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Käufer der Beteiligung, EP Global Commerce, sei in Investorenkreisen nicht sehr bekannt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Metro-Aktienkurs werde die jüngste Entwicklung aber gut tun. Unter anderem hält Monteyne eine Offerte für den gesamten Metro-Konzern zu einem Aufschlag auf den gegenwärtigen Kurs für möglich./ajx/ag

Datum der Analyse: 27.08.2018

ISIN DE000BFB0019

AXC0090 2018-08-27/11:26