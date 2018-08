Zug / Genf - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX: WIHN, OTCQX: WIKYY), ein führendes Schweizer Unternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheits- und IoT-Lösungen, gibt heute die weiterhin starke Umsatzentwicklung seiner fortschrittlichen PKI-Plattform ISTANA bekannt, die speziell auf die Bedürfnisse von vernetzten Automobilen zugeschnitten ist.

Die PKI-Plattform ISTANA von WISeKey ermöglicht es Herstellern von sogenannten "Smart Cars", die Authentizität verschiedener Fahrzeugkomponenten zu validieren. Zertifikatgestützte Sicherheit schützt auch die fahrzeuginterne Kommunikation zwischen Fahrzeugkomponenten und ermöglicht sichere Over-the-Air-Softwareaktualisierungen. Zusätzlich können Authentifizierungszertifikate von Mitarbeitern, Händlern und Zulieferern verwendet werden, um für die Diagnose von mechanischen/technischen Problemen und Softwareaktualisierungen von überall aus auf Fahrzeugkomponenten zuzugreifen. Schließlich ermöglicht die PKI-Plattform ISTANA den Nutzern eine sichere Interaktion mit den intelligenten Funktionen eines Autos mit Smartphones und anderen Geräten und sichert die Fahrzeugkonnektivität, die neue Funktionen und Leistungsmerkmale für Fahrer und Passagiere bietet und die Wirksamkeit von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen unterstützt.

Im Laufe des Jahres 2018 hat WISeKey seine Umsatzpipeline entworfen, die vorsieht, dass Lösungen für mehrere Unternehmen in den Bereichen vernetzte Automobile, Industrieautomatisierung und Fertigungsunternehmen identifiziert und entwickelt werden, und ISTANA, die PKI-Plattform des Unternehmens, ist bereits in mehreren Großprojekten aktiv. Die Vereinbarungen enthalten, dass die IoT- und PKI-Lösungen in die Lösungen der Hersteller für vernetzte Automobile integriert werden. So wird ermöglicht, dass legitimierte Fahrzeugkomponenten authentifiziert werden und Fahrzeugbesitzer mit den Smart-Features ihres Fahrzeugs sicher interagieren können.

Die zunehmende Vielfalt von Anwendungsfällen, die ISTANA zu einem führenden Produkt auf dem Markt machen, umfassen:

Bereitstellung hochsicherer Sensoren mit sicheren Elementen, ...

