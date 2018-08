Die Bullen kämpfen. Und immerhin gelingt es ihnen, die VW-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039) im Moment in der Zone 137/140 Euro zu stabilisieren. Heute kommt das Papier erst einmal gut in die Woche, zieht sogar etwas mehr an als der DAX. Aber haben die Bullen wirklich eine Perspektive? Kann es gelingen, die übergeordnete Aufwärtstrendlinie doch noch zu verteidigen?

"Doch noch" deshalb, weil diese im Herbst 2015 aus dem Tief des "Dieselgate-Crashs" entsprungene Linie eigentlich schon unterboten ist, wie Sie in diesem längerfristigen Chart auf Wochenbasis sehen. Die Linie liegt bei 141 Euro. Was das bullishe Lager hoffen lässt, ist daher nur der Umstand, dass sie noch nicht signifikant gerochen wurde, das knappe Unterschreiten noch keinen erneuten Selloff auslöste. Aber was ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...