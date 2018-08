Der deutsche Staat bezahlt Lehrer deutlich besser als Erzieherinnen in Kitas. Das ist nicht nur aus volkswirtschaftlicher Perspektive widersinnig.

Seit Jahren streiten Politiker und Ökonomen in Deutschland über die Organisation des Bildungswesens. Es soll nicht nur den Kindern dienen, sondern auch der Volkswirtschaft insgesamt nutzen. Ein Aspekt wird in der Diskussion jedoch häufig vernachlässigt: die Entlohnung der Pädagogen. Deren Gehälter unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob sie in Kindergärten, Grundschulen oder Gymnasien tätig sind.

Das liegt in erster Linie an der unterschiedlichen Ausbildung und Eingruppierung in die Vergütungssysteme des öffentlichen Dienstes. Die Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen erfolgt hierzulande durch Fachschulen - und nicht wie in fast allen anderen Industrieländern auf Hochschulniveau. Deutschland und Österreich sind die einzigen Länder Westeuropas, in denen es in der Kindertagesbetreuung kaum Beschäftigte mit einer Hochschulausbildung gibt. Inzwischen haben die meisten Bundesländer jedoch den Bedarf erkannt und bieten Studiengänge oder Weiterbildungsstudiengänge für frühkindliche Erziehung mit Bachelor- oder Master-Abschluss an.

Eine höhere formale Qualifizierung führt entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu einer höheren Bezahlung. Zudem erhalten Lehrer hierzulande ein deutlich höheres Gehalt als in den meisten Industriestaaten. Laut einer OECD-Studie liegen die Durchschnittsgehälter von Lehrern im Sekundarbereich I und II nach 15 Berufsjahren in Deutschland um knapp 30 Prozent über dem OECD-Durchschnitt. Dabei bedeutet ein höheres Gehalt nicht ...

