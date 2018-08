Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag gestützt von guten Vorgaben aus den USA und Asien deutlich fester eröffnet. In der Folge büsst der Leitindex SMI indes einen guten Teil dieser frühen Gewinne wieder ein und fällt auch wieder klar unter die Marke von 9'100 zurück. Das Börsensentiment bleibe nach der Rede vom Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell, vom Freitag freundlich, hiess es in Marktkreisen. Dieser hatte die Erwartungen der Investoren insgesamt bestätigt und hält graduelle Leitzinsanhebungen weiterhin für angemessen. Für klar steigende Kurse an den europäischen Börsen reicht dies allerdings noch nicht, zumal auch von London her wegen eines Feiertags keine Impulse kommen.

Die Gespräche zwischen den USA und China in Sachen Handelsfragen blieben zwar unmittelbar ergebnislos, wurden von chinesischer Seite aber als konstruktiv bezeichnet. Deshalb wurde auch vereinbart, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt, was wiederum die Hoffnung nährt, dass es doch noch zu einer Annäherung kommen könnte. Die Zürcher Kantonalbank ist gemäss einer Einschätzung der Ansicht, dass die Risiken für die Aktienmärkte dennoch hoch blieben und rät zu einer vorsichtigen Haltung.

Gegen 10.45 Uhr steht der SMI 0,05 Prozent höher bei 9'057,42 Punkten (Tageshoch bei 9'106). Der 30 Aktien umfassende ...

