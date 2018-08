In den ersten knapp acht Monaten des Jahres hat das Bundeskartellamt bereits Bußgelder in einer Gesamthöhe von 272 Millionen Euro verhängt. Unternehmen wie Privatpersonen wurden für Kartellsünden bestraft.

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr wegen Kartellvergehen bereits Bußgelder in einer Gesamthöhe von 272 Millionen Euro gegen 16 Unternehmen und 13 Privatpersonen verhängt. Darunter seien erste Bußgelder im Verfahren gegen Edelstahlhersteller und Gebäudeausrüster, berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Montag in Bonn. Die Summe der verhängten Strafen ist damit ...

