Außenminister Heiko Maas will eine Allianz mit liberalen Demokratien bilden, um einen Gegengewicht zur Politik von Donald Trump zu schaffen.

Außenminister Heiko Maas treibt seine Idee einer "Allianz für den Multilateralismus" als Gegengewicht zum "America-first"-Denken von US-Präsident Donald Trump voran. Deutschland müsse widersprechen oder eigene Alternativen verfolgen, "wenn unser Werte und Interessen in Washington unter den Tisch zu fallen drohen", sagte der SPD-Politiker am Montag bei einer Konferenz der Leiter der deutschen Auslandsvertretungen in Berlin. Dies gelte besonders in den Regionen ...

