Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass die deutsche Milliardärsfamilie Haniel sich nach über 50 Jahren aus dem Metro-Konzern zurückziehen will. Auch Käufer für die Anteile seien bereits gefunden. Nun berichtet unter anderem ARD Börse, dass auch Elektronikhändler Ceconomy erwägt, den größten Teil seines Anteils an Metro an die Investmentfirma EP zu verkaufen. Die Anleger sind offensichtlich begeistert über die Pläne, der Kurs der Metro-Aktie schoss in die Höhe.

Metro verhagelte Ceconomy

