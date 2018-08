Stuttgart (ots) -



"Marktcheck checkt ... Eckes-Granini und Kärcher" am Dienstag, 28. August 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



Der Saft "Hohes C" gehört zu den bekanntesten Orangensäften Deutschlands. Einst war er der erste trinkfertige Orangensaft Deutschlands. Erfunden wurde er vor 60 Jahren von der Firma Eckes. Mittlerweile gehört auch Granini zum Unternehmen und aus Eckes wurde Eckes-Granini. Wie gut sind die Säfte, die trendigen Limos oder die Smoothies? Welchen Vorteil bieten mit Nährstoffen wie Vitamin D oder Provitamin A angereicherte Säfte? Das Unternehmen aus dem rheinhessischen Nieder-Olm ist einer der größten Fruchtsafthersteller Europas. Sind die Säfte ihren Preis wert? Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung "Marktcheck checkt ... Eckes-Granini und Kärcher" am Dienstag, 28. August 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Kärcher - Hygiene und Sauberkeit



Kärcher steht weltweit für Hygiene und Sauberkeit. Bekannt wurde das Unternehmen aus Winnenden (Baden-Württemberg) mit seinen Hochdruckreinigern - der erste europäische Heißwasser-Hochdruckreiniger wurde von Kärcher entwickelt. Mit Kärcher-Geräten wurden die Christus-Statue in Rio und das Millennium Wheel in London gereinigt. "Marktcheck" prüft die Qualität der Produkte im Labor und in der Praxis.



"Marktcheck checkt ..."



Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.



