In zwei Studien konnte nach Einnahme von Xarelto bei bestimmten Hochrisikopatienten kein signifikanter Unterschied der Blutgerinnung festgestellt werden.

Bayer hat mit seinem Top-Medikament Xarelto Rückschläge in zwei klinischen Studien erlitten. In einer der beiden Untersuchungen konnte der Gerinnungshemmer die Rate gefährlicher Blutgerinnsel bei einer bestimmten Gruppe von Hochrisikopatienten nach Entlassung aus dem Krankenhaus nicht reduzieren, wie der Konzern am Montag ...

