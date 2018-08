Es soll ja mittlerweile Anleger geben, die das Thema "Bayer" nicht mehr hören bzw. lesen können, doch für alle anderen hätte ich hier noch eine kleine Analyse zum Wochenstart. Wobei wir kurz die Faktenlage eruieren müssen: Vor zwei Wochen stürzten die Papiere der Leverkusener nach dem Monsanto-Urteil zweistellig ab und verbrannten dabei rund 10 Milliarden an Börsenwert. Im Tief schlug die Aktie anschließend sogar bei 75,50 Euro auf, dem niedrigsten Stand seit über fünf Jahren. In der vergangenen Woche dann die Gegenbewegung, und die führte immerhin bis auf das Top bei 84,38 Euro. Macht ein Plus von ziemlich genau 11,8%. Und ist doch viel zu wenig: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...