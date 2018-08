Unterföhring (ots) -



"The Way You Make Me Feel": Zu Michael Jacksons 60. Geburtstag feiert ProSieben direkt an seinem Geburtstag am 29. August 2018 einen ganzen Abend lang den legendären King of Pop. Die Musikshow "We Love: Michael Jackson" bringt um 20:15 Uhr den Moonwalk, seine ikonischen Outfits und natürlich den unverwechselbaren Jackson-Sound in die Wohnzimmer Deutschlands - "Don't Stop Till You Get Enough"! Direkt im Anschluss läuft um 23:10 Uhr die Dokumentation "Michael Jackson's This is it" zu den Vorbereitungen seiner Abschieds-Konzertreihe "This is it", die er aufgrund seines überraschenden Todes 2009 nicht mehr realisieren konnte. Thore Schölermann und Jana Julie Kilka treffen Michael Jacksons Schwester "He gave us so much love and so much talent. We love you, Michael." La Toya Jackson fasst die Gefühle von vermutlich tausenden Menschen rund um den Globus in Worte. Thore Schölermann und Jana Julie Kilka treffen für "We Love: Michael Jackson" Freunde und Weggefährten des Ausnahmekünstlers, darunter seine ältere Schwester und Ola Ray, das Mädchen aus dem Thriller-Video.



"We Love: Michael Jackson" - am Mittwoch, 29. August 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben



