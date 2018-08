Köln (ots) - Die REWE Group weitet ihr Angebot an nachhaltigerem Saft aus: REWE und PENNY wollen als erste Lebensmittelhändler in Deutschland ausschließlich zertifizierten Orangensaft aus gekühltem und ungekühltem Direkt- und Konzentratsaft in ihren Märkten verkaufen. Bereits heute sind rund 60 Prozent des Eigenmarken-Sortiments im Bereich Orangensaft entweder Rainforest-Alliance-zertifiziert oder mit dem EU Bio-Label ausgezeichnet. Zukünftig werden auch Fairtrade-Säfte das Angebot erweitern. Die Umstellung auf ausschließlich zertifizierten Orangensaft erfolgt bis 2025. Ananassaft gibt es bei REWE und PENNY bereits Ende 2018 nur noch zertifiziert zu kaufen. Damit setzt sich die REWE Group gezielt für eine Verbesserung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Bedingungen in den Anbauländern ein.



Etwa jede zweite Orange weltweit wird in Brasilien geerntet, die Ananas stammen vorwiegend aus Costa Rica. Die Landschaften sind geprägt von zahlreichen Berg- und Tropenwäldern, die eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt beheimaten. Der hohe Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährdet die Artenvielfalt und die Trinkwasserversorgung der Menschen in den Anbaugebieten. Die Arbeiter vor Ort sind zudem mit Herausforderungen wie zu geringen Löhnen, unzureichendem Gesundheitsschutz und mangelnder Arbeitssicherheit konfrontiert.



Um die Bedingungen vor Ort schrittweise zu verbessern, unterstützen Zertifizierungsprogramme die Bauern dabei, effizienter, sozialer und ökologischer zu wirtschaften. Sie fördern verantwortungsvolle Methoden im Anbau und bei der Ernte sowie einen kontrollierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Hinzu kommen Schulungen, Vorsorgeuntersuchungen und geeignete Schutzausrüstungen für die Farmer. Die Beschäftigten erhalten mindestens den gesetzlichen Mindestlohn, haben geregelte Arbeitszeiten, das Recht, sich zu organisieren sowie Zugang zu einem Beschwerdemanagement. Die Fortschritte werden regelmäßig von unabhängigen Auditorganisationen überprüft. Zertifizierte Produkte können so einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauernfamilien in Entwicklungsländern leisten und tragen zur Förderung des Umweltschutzes bei.



Die REWE Group engagiert sich bereits seit 2016 als Mitglied der europäischen Fruit Juice Platform für soziale und ökologische Verbesserungen in den Lieferketten der Fruchtsaftindustrie. Außerdem ist die REWE Group seit 2017 Mitglied im Steering Committee und verpflichtet sich dem AIJN Code of Business Conduct.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



OTS: Rewe Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52007.rss2



Für Presse-Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.com