Schon jetzt ist die Summer der verhängten Strafen durch das Kartellamt vier mal so hoch wie 2017. Im besonderen Fokus steht die Digitalwirtschaft.

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr wegen Kartellvergehen bereits Bußgelder in einer Gesamthöhe von 272 Millionen Euro gegen 16 Unternehmen und 13 Privatpersonen verhängt. Darunter seien erste Bußgelder im Verfahren gegen Edelstahlhersteller und Gebäudeausrüster, berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Montag in Bonn.

Die Summe der verhängten Strafen ist damit nach knapp acht Monaten bereits ...

