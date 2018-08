Hannover (www.anleihencheck.de) - Die noch zu Beginn des Jahres sehr niedrigen Inflationsraten in der Schweiz scheinen sich langsam zu stabilisieren, so die Analysten der Nord LB.In den letzten drei Monaten habe die Jahresteuerungsrate leicht angezogen und pendele sich aktuell oberhalb von einem Prozent ein. Auch in der Alpenrepublik sei vor allem die Energie- und Treibstoffpreisentwicklung der entscheidende Preistreiber, während sich die Kerninflation kaum bewege. Unterdessen zeichne das SECO-Verbrauchervertrauen für das zweite Quartal ein schlechteres Bild als zuvor. Mit -7 Punkten würden die Konsumenten tendenziell eine leicht schwächere Wirtschaftsentwicklung für die Zukunft erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...