Gablitz (www.fondscheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei ETCs der BNP Paribas auf Gold vor.In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 habe sich der Goldpreis innerhalb einer Handelsspanne von 1.300 USD bis 1.360 USD seitwärts bewegt. Seitdem der Handelsstreit im April 2018 an Schärfe zugenommen habe, sei der Goldpreis wegen der Annahme, dass der USD gestärkt aus dem Handelsstreit hervorgehen könnte - was sich wiederum negativ auf den Goldpreis auswirke - massiv unter Druck gerutscht. In der vergangenen Woche habe der Goldpreis im Bereich von 1.160 USD einen neuen Tiefststand verzeichnet, von dem er sich allerdings wieder deutlich nach oben hin habe absetzen können. ...

