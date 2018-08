Baltimore (www.fondscheck.de) - Smartphones als Treiber fundamentaler Veränderungen? Das klingt im ersten Moment nicht sehr revolutionär, so die Experten von Legg Mason.Mit Blick auf die indische Wirtschaft könnte die rasant wachsende Anzahl der dortigen Smartphone-Nutzer aber eben solch gravierende Veränderungen hervorrufen. Das sage zumindest Kim Catechis, Fondsmanager des Legg Mason Martin Currie Global Emerging Market Fund (ISIN IE00BF5LJ272/ WKN A2H8R5). Vor allem der ärmeren, ländlichen Bevölkerung würden sich so ganz neue Möglichkeiten erschließen. "Um es einmal ins Verhältnis zu setzen: Von den 650 Millionen Mobilfunknutzern in Indien sind bereits 300 Millionen mit einem Smartphone unterwegs. In absoluten Zahlen mag das viel klingen, die Smartphone-Penetrationsrate im Land ist aber immer noch vergleichsweise niedrig. Es werden in den nächsten Jahren noch einige hundert Millionen neue Nutzer hinzukommen - mit immensen sozio-ökonomischen Effekten", glaube Kim Catechis. ...

