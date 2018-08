Der Essener Energieversorger Steag plant im Duisburger Hafen ein neues Altholzkraftwerk. Wie die "WAZ" mit Berufung auf Angaben des Vorstandsvorsitzenden der Duisburger Hafengesellschaft Duisport, Erich Staake, berichtet, soll die neue Anlage Ende 2022 in Betrieb gehen und sowohl Fernwärme als auch Strom produzieren. 100 Mio € will Steag New Energies dem Bericht zufolge investieren. Steag wollte sich ...

