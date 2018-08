Bonn (ots) -



Tom Belz weiß, was es heißt, stark zu sein



Manchmal tritt man im Leben auf der Stelle. Wir stehen vor Herausforderungen des Alltags und des Lebens und kommen nicht voran. Dabei wissen viele Menschen gar nicht, wie stark sie eigentlich sind. "Du weißt erst, wie stark du bist, wenn du es probierst." Diese Aussage stammt von Tom Belz. Dabei spricht der 31-jährige aus eigener Erfahrung - als Kind verlor er aufgrund von Krebs ein Bein. Doch trotz dieses Ereignisses hat er sich nicht von seinem Weg abbringen lassen - im Gegenteil: Tom sieht in jeder Herausforderung die Chance, sich selbst zu beweisen und über sich hinaus zu wachsen. Ganz nach dem Motto "Pack deine Stärke aus, mach was draus!" stellt er sich am 8. September beim Fisherman's Friend StrongmanRun in Köln der nächsten Herausforderung und läuft die 10-km-Strecke des Hindernislaufs. Gemeinsam mit der Kultmarke Fisherman's Friend lädt Tom Belz andere Menschen ein, ihre eigenen Stärken zu entdecken und auszuprobieren. Finde zusammen mit Tom deine Stärke: tasteyourstrength



"Andere Menschen können dir nicht sagen, wie du dein Leben zu leben hast", weiß Tom Belz. Wenn man den jungen Mann das erste Mal sieht, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll: bunte Tattoos, Piercings und eine wilde Frisur. Und der 31-jährige hat nur ein Bein. Seiner bisher größten Herausforderung musste er sich im Alter von acht Jahren stellen, als bei ihm Knochenkrebs diagnostiziert und, infolgedessen, sein linkes Bein amputiert wurde. Doch Tom ließ sich nie von seinem Weg abbringen und nutzt jede Chance, seine Stärken besser kennenzulernen. "Mein Leben ist ziemlich gut - ich muss zwar oft den "unbequemen" Weg gehen, aber ich habe Spaß dabei und wachse immer wieder daran", sagt Tom - und beweist sich selbst und der Welt jedes Mal aufs Neue, dass Grenzen Kopfsache sind. So auch beim Fisherman's Friend StrongmanRun "Man sagte mir: 'Tom, das kannst du nicht schaffen', aber ich denke nicht so viel darüber nach. Ich probiere es einfach aus - dann weiß ich, ob ich es kann."



Gemeinsam mit Tom Belz zeigt Fisherman's Friend, was es heißt, über sich selbst hinauszuwachsen und seine eigenen Stärken kennenzulernen. "Mit der Kampagne unter dem Motto tasteyourstrength feiert Tom Belz weiß, was es heißt, stark zu sein



Fisherman's Friend den Mut, der in jedem von uns steckt", erklärt Sonja Voggenreiter, Senior Brand Manager Fisherman's Friend. Beim Fisherman's Friend StrongmanRun erleben jährlich 20.000 Teilnehmer in Deutschland diesen Mut und den einzigartigen Spirit der Kultmarke. Erleb' es selbst am 8. September beim Fisherman's Friend StrongmanRun in Köln! tasteyourstrength



