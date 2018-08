In der fünften Runde sind bis auf einen Zuschlag alle eingelöst worden. Die Realisierungsquote beziffert die Bundesnetzagentur mit 96,31 Prozent.Die Realisierungsquote der Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus den Pilotausschreibungen ist weiterhin erfreulich hoch. Aus der Runde mit dem Stichtag 1. August 2016 seien bis auf einen alle Zuschläge eingelöst worden und die Anlage mittlerweile in Betrieb genommen worden. Die Realisierungsquote lag damit bei 96,31 Prozent, wie die Bundesnetzagentur am Montag veröffentlichte. In der fünften Pilotausschreibung waren für Projekte mit insgesamt 118 Megawatt ...

