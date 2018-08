Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:Im August 2018 hat die Inhaberfamilie des Paranussproduzenten Hylea die Stiftung Federico Hecker gegründet. Sie trägt den Namen des Gründervaters des heute weltweit agierenden Unternehmens und wird unabhängig vom Kerngeschäft soziale und ökologische Projekte vor Ort umsetzen.

Vor über 130 Jahren legte Friedrich "Federico" Hecker in Riberalta und Fortaleza den Grundstein für das Familienunternehmen. Mittlerweile in vierter Generation gehört Hylea heute zu den größten Paranussproduzenten weltweit. Von Anfang an kümmerte sich Familie Hecker neben dem ...

