Der Dax ist fester in die neue Handelswoche gestartet. Ein regelrechtes Kursfeuerwerk gab es bei den Papieren des Handelskonzerns Metro.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine freundliche Tendenz nach starken Konjunkturdaten aus Deutschland fortgesetzt. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,56 Prozent höher bei 12.464 Zählern, nachdem er in der Vorwoche um rund anderthalb Prozent zugelegt hatte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um rund 0,4 Prozent nach oben.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Montag um 0,66 Prozent auf 27.009 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit Ende 2000 über die Marke von 3000 Punkten und legte zuletzt um 1,11 Prozent auf 3015 Punkte zu. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet.

Jenseits des Atlantik hatte der S&P-500-Index am Freitag dank der Aussicht auf eine weiterhin behutsame US-Geldpolitik abermals ein Rekordhoch erreicht. Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erklomm eine Bestmarke. Zudem verzeichneten die wichtigsten asiatischen Handelsplätze deutliche Kursgewinne.

Im Fokus stand am Vormittag die Bekanntgabe ...

