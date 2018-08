BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat den Gewaltausbruch in Chemnitz nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 35-Jährigen verurteilt. Am Sonntag hatte ein rechter Mob Menschen angegriffen, die nicht deutsch aussahen. "Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, ..., das nehmen wir nicht hin", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das habe auf unseren Straßen keinen Platz, ergänzte er.

Seibert dankte der Polizei für ihre Arbeit. Aufrufe zur Selbstjustiz disqualifizierten sich selbst. Das Verbrechen werde "von der Polizei mit allem Einsatz aufgeklärt werden. So und nicht anders geht man in einem Rechtsstaat mit Straftaten um", betonte er. Der gewaltsame Tod eines Menschen sei schrecklich.

Für Montag werden in Chemnitz weitere Demonstrationen erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.