Es scheinen goldene Zeiten angebrochen zu sein für die Anleger von Canopy Growth. Obwohl sich die Aktie in nicht mal einem Monat ohnehin schon fast im Wert verdoppeln konnte, hält die gute Stimmung weiter an. Zugewinne von 8,2 Prozent am Freitag brachten das Papier auf einen Kurs von nun schon 39,23 Euro.

Verantwortlich für die rasante Entwicklung ist vor allem die Beteiligung des Spirituosenherstellers Constellation Brands, der sich weitere Anteile für mehrere Milliarden USD sichern will. ... (Robert Sasse)

