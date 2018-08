Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!



Samstag, 15. September 2018, 20.15 Uhr



Die versteckte Kamera 2018 Prominent reingelegt! Moderation: Steven Gätjen



Auch in diesem Jahr treten wieder deutsche Unterhaltungsgrößen in einen spaßigen Wettbewerb um den besten Film mit versteckter Kamera. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen.



Mit dabei sind Vanessa Mai, Bülent Ceylan, Sasha, Janine Kunze, Antoine Monot Jr., Jeanette Biedermann, Martin Rütter, Stefan Mross, Jörg Pilawa, Stephanie Stumph und Jürgen Vogel.



Wer am Ende der Show die Trophäe für den besten Film mit versteckter Kamera in den Händen halten wird, entscheiden die Zuschauer im Theater am Marientor in Duisburg, die für ihren persönlichen Lieblingsfilm abstimmen können.



