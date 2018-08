Zürich - Der vom Personaldienstleister Hays seit 2011 in der Schweiz etablierte Fachkräfte-Index (FKI) wurde dieses Jahr neu aufgestellt und bietet nun zusätzlich zu den einzelnen Branchenauswertungen zweimal jährlich einen übergreifenden Index für die Gesamtnachfrage. Den Referenzwert bildet das erste Quartal 2015. Im Durchschnitt ist die Nachfrage in der Schweiz seither in den erfassten Bereichen auf das Doppelte gestiegen. Dieses starke Wachstum ist international einzigartig. So sank beispielsweise im laufenden Jahr in Deutschland der Index von 154 im Q1 auf 149 im Q2, während er in der Schweiz von 181 auf 197 anstieg.

Eine Ursache für den verstärkten Fachkräftemangel könnte sein, dass sich hierzulande offene Stellen nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative nicht mehr so leicht besetzen lassen. Obwohl das Volksbegehren nur in abgeschwächter Form umgesetzt wurde, stieg die psychologische Barriere, vom Ausland in die Schweiz zu ziehen. Gleichzeitig sind die Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten in den Nachbarländern der Schweiz deutlich besser geworden, und der Franken hat gegenüber dem Euro an Wert verloren. Ein Umzug in die Schweiz lohnt sich daher heute aus finanzieller Sicht weniger als noch vor einigen Jahren.

Im FKI lässt sich der oft zitierte Fachkräftemangel beziffern und visualisieren. Im Bereich Engineering ist der Index im Q2 von zuvor 186 auf 192 Punkte gestiegen. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass im zweiten Quartal 2018 in der Schweiz 4429 Ingenieure gesucht wurden. Darunter sind 931 Entwicklungsingenieure (z. B. für Antriebstechnik, Automatisierung, ...

