BERLIN (Dow Jones)--Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat die Rentenpläne der Koalition zurückgewiesen und ein höheres Renteneintrittsalter verlangt. Es gelte, das "Rentenpaket 2018" zu stoppen, die Vorschläge der Rentenkommission abzuwarten und die politische Blockade eines steigenden Eintrittsalters aufzugeben, mahnte die von Arbeitgeberverbänden finanzierte Organisation. Ab 2030 solle man das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln, sagte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. "Hier hat die Politik die Zeichen der Zeit nicht erkannt."

Pellengahr lehnte das derzeit in der Koalition umstrittene Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil und die darüber hinaus gehenden Rentenpläne von Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) ab. Dieser habe gesagt, ein 17-Jähriger müsse sich darauf verlassen können, im Alter eine anständige Rente zu erhalten. "Wenn Herr Scholz das ernst meint, muss er seine Forderung nach einer doppelten Haltelinie sofort zurücknehmen", forderte Pellengahr.

Diese Haltelinie von mindestens 48 Prozent Rentenniveau und höchstens 20 Prozent Beitrag würde 2025 zusätzliche Steuergelder von 17 Milliarden Euro erfordern, 2030 wären es bereits 46 Milliarden und 2040 sogar 118 Milliarden Euro, hätten Berechnungen des Prognos-Instituts im Auftrag der INSM ergeben. Während alle derzeitigen Rentenbezieher und rentennahen Jahrgänge zu den Gewinnern einer Festschreibung des Rentenniveaus gehörten, müssten heutige Berufseinsteiger, Kinder und vor allem künftige Generationen "mit empfindlichen Einkommenseinbußen rechnen".

Die Koalition streitet derzeit über die Umsetzung des Rentenpakets von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) - vor allem, weil die Union damit eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung verbinden will. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu nun eine "zeitnahe" Entscheidung angekündigt. Zugleich distanzierte sie sich am Sonntag aber deutlich von dem Vorstoß ihres Vizekanzlers Scholz für eine langfristige Sicherung des Rentenniveaus bis 2040. "Bitte keine Unsicherheit schüren, das ist meine Anforderung an die SPD", sagte Merkel im ARD-Sommerinterview.

Scholz zeigte sich am Sonntag hingegen überzeugt, dass sein Rentenvorstoß verwirklicht werden kann. "Es ist eine nach all den Reformen überschaubare und lösbare Sache", sagte der Finanzminister beim Tag der offenen Tür der Regierung. Scholz fordere, "dass die Regierung ein plausibles Finanzierungskonzept erarbeiten soll", ergänzte ein Ministeriumssprecher dazu am Montag.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.